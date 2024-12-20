Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Без чего не может обойтись новогодний стол, кроме как оливье? Конечно, без нестареющей классической селедки под шубой!
У этого салата есть множество вариаций. Кто-то готовит по семейному рецепту, кто-то просто добавляет свою фишку или удивляет необычной подачей. Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:
сельдь слабосоленая — 350 г;
картофель запеченный — 250 г;
морковь запеченная — 200 г;
яйцо — 6 шт.;
свекла запеченная — 250 г;
майонез домашний — 100 г.
Простую и понятную инструкцию, как же приготовить нежнейшую сельдь под шубой, смотрите в видео выше.