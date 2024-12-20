Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 741мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Это на Новый год инструкция Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Посмотрите, чем мы решили вас удивить

1 034
6 комментариев
Источник:

Без чего не может обойтись новогодний стол, кроме как оливье? Конечно, без нестареющей классической селедки под шубой!

У этого салата есть множество вариаций. Кто-то готовит по семейному рецепту, кто-то просто добавляет свою фишку или удивляет необычной подачей. Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

  • сельдь слабосоленая — 350 г;

  • картофель запеченный — 250 г;

  • морковь запеченная — 200 г;

  • яйцо — 6 шт.;

  • свекла запеченная — 250 г;

  • майонез домашний — 100 г.

Простую и понятную инструкцию, как же приготовить нежнейшую сельдь под шубой, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Рецепт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
михаил.ру
38 минут
Иришку чики пики спросите, она сориентирует.
Ипсилон Ц
14 минут
всё не нажрутся
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14