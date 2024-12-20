Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Источник: Семен Громов / 72.RU

Без чего не может обойтись новогодний стол, кроме как оливье? Конечно, без нестареющей классической селедки под шубой!

У этого салата есть множество вариаций. Кто-то готовит по семейному рецепту, кто-то просто добавляет свою фишку или удивляет необычной подачей. Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

сельдь слабосоленая — 350 г;

картофель запеченный — 250 г;

морковь запеченная — 200 г;

яйцо — 6 шт.;

свекла запеченная — 250 г;

майонез домашний — 100 г.