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Общество Происшествия Следственный комитет Петербурга разбирается с историей суворовца, который пожаловался на избиение офицерами

Следственный комитет Петербурга разбирается с историей суворовца, который пожаловался на избиение офицерами

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7 комментариев

Следственный комитет в Петербурге зарегистрировал материал проверки по факту избиения курсанта Суворовского военного училища МВД. Пока о результатах говорить рано.

О регистрации материалов проверки 19 декабря «Фонтанке» сообщили в СК. Речь идет не о Военном следственном управлении, как сообщалось ранее.

«Фонтанка» писала, что 16-летний курсант пожаловался на избиение офицерами 11 декабря. За день до этого, по его словам, он за пределами училища нашел электронную сигарету и пронес ее на территорию. Тем же вечером устройство в кармане нашел командир взвода, и юноше пришлось писать объяснительную.

Если верить словам подростка, то написанное замначальника курса не устроило, а когда юноша отказался менять показания, его несколько раз ударили по туловищу. Позвонить родителям подростку не дали, но он в итоге связался с семьей с помощью электронных часов.

Подростка забрали из училища, написано заявление.

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Комментарии
7
282694747
33 минуты
Это существо канцелярию в СА на проходило))
ixform
11 минут
сорок отжиманий перед всем батальоном
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