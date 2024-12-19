Следственный комитет Петербурга разбирается с историей суворовца, который пожаловался на избиение офицерами

Следственный комитет в Петербурге зарегистрировал материал проверки по факту избиения курсанта Суворовского военного училища МВД. Пока о результатах говорить рано.

О регистрации материалов проверки 19 декабря «Фонтанке» сообщили в СК. Речь идет не о Военном следственном управлении, как сообщалось ранее.

«Фонтанка» писала, что 16-летний курсант пожаловался на избиение офицерами 11 декабря. За день до этого, по его словам, он за пределами училища нашел электронную сигарету и пронес ее на территорию. Тем же вечером устройство в кармане нашел командир взвода, и юноше пришлось писать объяснительную.

Если верить словам подростка, то написанное замначальника курса не устроило, а когда юноша отказался менять показания, его несколько раз ударили по туловищу. Позвонить родителям подростку не дали, но он в итоге связался с семьей с помощью электронных часов.

Подростка забрали из училища, написано заявление.