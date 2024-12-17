«Сейчас будем тебя бить». Суворовец заявил о насилии со стороны офицеров Петербургского военного училища МВД

Курсант Петербургского суворовского военного училища МВД рассказал об избиении со стороны командира из-за найденной у него электронной сигареты. Подростка забрали из училища, дело передано в Главное военное следственное управление, об этом 17 декабря рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего.

По словам подростка, он нашел сигарету в тайнике за территорией училища и пронес ее в учебное заведение. Ближе к ночи 10 декабря суворовец был в туалете, где его поджидал командир взвода, старший лейтенант внутренней службы, который потребовал показать содержимое карманов. В его штанах были наушники и электронная сигарета. Комвзвода попросил его написать объяснительную.

На следующий день курсанта вызвали в канцелярию, где его стали допрашивать о происхождении сигареты. По словам мальчика, он встретился с замначальника курса, капитаном внутренней службы, также в кабинете находились трое офицеров — лейтенант и два старших лейтенанта внутренней службы. Парень признался, что в беседе офицеры позволяли себе нецензурную лексику и угрожали физическим насилием.

«[Один из офицеров] попросил, чтобы я надел боксерский шлем, и сказал: „Сейчас будем тебя бить“. Я держал шлем в руках, другой офицер в игровой форме, не касаясь меня, имитировал удары в область живота», — пояснил пострадавший.

После того, как суворовец не дал нужный ответ по поводу электронной сигареты, офицеры перешли к делу. По его словам, бил капитан. В солнечное сплетение, по почкам, по лбу. «Мне было тяжело дышать и я попросил воды. [Капитан] принес и снова задал те же вопросы, но я ответил, что не вижу в этом смысла, так как он снова мне не поверит и продолжит избивать».

Суворовца снова вызвали в канцелярию 13 числа, когда узнали, что он попросил позвонить родителям. Телефон ему так и не дали, но связаться с родителями парень все же смог с помощью электронных часов.

На следующий день в местной поликлинике были сняты побои. Травматолог диагностировал у суворовца гематомы грудной клетки и ушибы мягких тканей передней брюшной стенки. «В 31 отдел полиции написали заявление. Полиция уже передала материалы дела в Следственный комитет (речь о Главном военном следственном управлении СК РФ. — Прим. ред.)», — сообщила «Фонтанке» мама пострадавшего, уточнив, что продолжать обучение в училище ее сын не будет.

«Это небезопасно. Как я могу убедить ребенка туда вернуться? Я с мужем рассказывала сыну, как это достойно учиться в Суворовском. Что там пример для подражания. А что сейчас я ему должна сказать, я не знаю», — отметила собеседница «Фонтанки».

Получить комментарий от Петербургского суворовского военного училища МВД не удалось.