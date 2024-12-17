Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

с-з.

 745мм 83%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Сейчас будем тебя бить». Суворовец заявил о насилии со стороны офицеров Петербургского военного училища МВД

«Сейчас будем тебя бить». Суворовец заявил о насилии со стороны офицеров Петербургского военного училища МВД

7 046
73 комментария

Курсант Петербургского суворовского военного училища МВД рассказал об избиении со стороны командира из-за найденной у него электронной сигареты. Подростка забрали из училища, дело передано в Главное военное следственное управление, об этом 17 декабря рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего.

По словам подростка, он нашел сигарету в тайнике за территорией училища и пронес ее в учебное заведение. Ближе к ночи 10 декабря суворовец был в туалете, где его поджидал командир взвода, старший лейтенант внутренней службы, который потребовал показать содержимое карманов. В его штанах были наушники и электронная сигарета. Комвзвода попросил его написать объяснительную.

На следующий день курсанта вызвали в канцелярию, где его стали допрашивать о происхождении сигареты. По словам мальчика, он встретился с замначальника курса, капитаном внутренней службы, также в кабинете находились трое офицеров — лейтенант и два старших лейтенанта внутренней службы. Парень признался, что в беседе офицеры позволяли себе нецензурную лексику и угрожали физическим насилием.

«[Один из офицеров] попросил, чтобы я надел боксерский шлем, и сказал: „Сейчас будем тебя бить“. Я держал шлем в руках, другой офицер в игровой форме, не касаясь меня, имитировал удары в область живота», — пояснил пострадавший.

После того, как суворовец не дал нужный ответ по поводу электронной сигареты, офицеры перешли к делу. По его словам, бил капитан. В солнечное сплетение, по почкам, по лбу. «Мне было тяжело дышать и я попросил воды. [Капитан] принес и снова задал те же вопросы, но я ответил, что не вижу в этом смысла, так как он снова мне не поверит и продолжит избивать».

Суворовца снова вызвали в канцелярию 13 числа, когда узнали, что он попросил позвонить родителям. Телефон ему так и не дали, но связаться с родителями парень все же смог с помощью электронных часов.

На следующий день в местной поликлинике были сняты побои. Травматолог диагностировал у суворовца гематомы грудной клетки и ушибы мягких тканей передней брюшной стенки. «В 31 отдел полиции написали заявление. Полиция уже передала материалы дела в Следственный комитет (речь о Главном военном следственном управлении СК РФ. — Прим. ред.)», — сообщила «Фонтанке» мама пострадавшего, уточнив, что продолжать обучение в училище ее сын не будет.

«Это небезопасно. Как я могу убедить ребенка туда вернуться? Я с мужем рассказывала сыну, как это достойно учиться в Суворовском. Что там пример для подражания. А что сейчас я ему должна сказать, я не знаю», — отметила собеседница «Фонтанки».

Получить комментарий от Петербургского суворовского военного училища МВД не удалось.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY21
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY31
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
73
260786601
1 час
Система прогнила начиная с самых верхов до самого низа. Во времена СССР встретив милиционера на улице люди относились к нему с уважением, нынче переходят на другую сторону улицы, понимая что ожидать можно всего что угодно, вплоть до подброшенных наркотиков.
мы ещё не начинали!
1 час
😂😂😂
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33