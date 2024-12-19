Итальянской паре пришлось обратиться к Путину, чтобы получить разрешение на проживание в Петербурге

Семейная пара из Италии, находящаяся в данный момент Петербурге, попросила президента России Владимира Путина помочь им получить разрешение на временное проживание. Об этом 19 декабря сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк со ссылкой на сюжет телеканала «Россия-24».

Сотрудники полиции проверили информацию и выяснили, что Патриция Безереди и Виктор Биндас прибыли в Россию в октябре в качестве туристов. На приеме в управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти им рассказали, каким образом можно получить разрешение на временное проживание. Супруги приняли информацию к сведению, но возникла проблема — заявление у Патриции принять не получилось, так как ее паспорт оказался недействительным.

После сюжета на федеральном канале супругов пригласили на повторный прием. В четверг, 19 декабря, специалисты миграционного управления еще раз изучат все обстоятельства и попытаются помочь паре, чтобы они жили в Петербурге на законных основаниях.