В Новошахтинске после атаки БПЛА горит крупнейший на юге России завод нефтепродуктов

В Новошахтинске Ростовской области произошел пожар на заводе нефтепродуктов после атаки беспилотников. Это сообщил ночью 19 декабря врио губернатора Юрий Слесарь.

По информации главы региона, на место происшествия выехали аварийно-спасательные подразделения. Масштаб пожара на нефтеперерабатывающем предприятии он не уточнил. Местные паблики приводят данные от местных жителей, насчитавших несколько десятков взрывов в районе НПЗ.

«Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь.

Ранее он сообщал об атаке на регион беспилотников: около полуночи было уничтожено 7 БПЛА, в том числе 6 — в Таганроге и один — в Батайске.

Новошахтинский НПЗ — единственный в Ростовской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России, чья полная мощность составляет 5,6 миллиона тонн.