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Происшествия Ростовская и Брянская области подверглись массированным атакам БПЛА

Ростовская и Брянская области подверглись массированным атакам БПЛА

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6 комментариев

Ростовская и Брянская области подверглись массовым атакам БПЛА вечером 18 декабря и ночью со среды на четверг.

В Брянской области, по информации губернатора региона, силами ПВО были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В трех практически идентичных сообщениях (1, 2, 3) губернатор Александр Богомаз отчитался о том, что обошлось без пострадавших и повреждений.

В Ростовской области местные жители начали сообщать о налете дронов уже ночью 19 декабря — по их информации, взрывы были слышны в самых разных районах — Таганроге и Батайске. Местами сообщалось о пожарах.

Информацию об отражении атаки беспилотников подтвердил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т. ч. 6 — в Таганроге и один — в Батайске», — сообщается в телеграм-канале главы региона в 01:05.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле в Ростовской области нет, но работа ПВО продолжается, отметил Слюсарь.

В это же самое время об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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Атака беспилотников БПЛА Дроны Ростовская область Юрий Слюсарь Брянская область Александр Богомаз
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Комментарии
6
Сила в Правде!!
1 час
ну и хорошо что ничего не сгорело. всё так по-домашнему как три года назад прям.
Гость
52 минуты
Уже беспокоится начали, что ночь без налетов пройдет. Как же так? Где же бплашечки? А вот они, летят, родимые, взрывают что положено!
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