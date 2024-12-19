Ростовская и Брянская области подверглись массированным атакам БПЛА

Ростовская и Брянская области подверглись массовым атакам БПЛА вечером 18 декабря и ночью со среды на четверг.

В Брянской области, по информации губернатора региона, силами ПВО были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В трех практически идентичных сообщениях (1, 2, 3) губернатор Александр Богомаз отчитался о том, что обошлось без пострадавших и повреждений.

В Ростовской области местные жители начали сообщать о налете дронов уже ночью 19 декабря — по их информации, взрывы были слышны в самых разных районах — Таганроге и Батайске. Местами сообщалось о пожарах.

Информацию об отражении атаки беспилотников подтвердил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т. ч. 6 — в Таганроге и один — в Батайске», — сообщается в телеграм-канале главы региона в 01:05.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле в Ростовской области нет, но работа ПВО продолжается, отметил Слюсарь.

В это же самое время об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.