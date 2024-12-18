«Дети стоят на морозе». Показываем, как выходили из попавшего в аварию поезда

По поручению Чибиса к месту столкновения двух поездов едет глава Кандалакшского района. Идет работа по подготовке мест для размещения пассажиров поезда, который направлялся в Петербург.



«Фонтанка» связалась с родственницей пассажиров пострадавшего поезда. По словам нашей собеседницы, вагон, в котором ехали ее дети, повредился при столкновении, дверей нет. Сейчас ее дочь стоит на морозе. Пассажирам пока что не предоставляют информацию о произошедшем.



Напомним, сегодня в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение поездов. В поезде № 11 Мурманск — Санкт-Петербург ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.