Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области по пути в Петербург

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Мурманской области по пути в Петербург. Информацию подтвердила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В telegram-канале РЖД сообщается, что в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение поездов. В поезде № 11 «Мурманск — Санкт-Петербург» ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

«Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются», — уточнили в РЖД.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место происшествия направлены три бригады скорой помощи. Ситуацию глава региона взял под личный контроль.

В пресс-службе Северо-Западного управления СК РФ на транспорте «Фонтанке» сообщили, что по обстоятельствам произошедшего организована проверка.

Официальной информации о пострадавших нет. По данным «Фонтанки», за помощью к медикам обратился один мужчина.