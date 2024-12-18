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Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области по пути в Петербург

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области по пути в Петербург

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40 комментариев

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в Мурманской области по пути в Петербург. Информацию подтвердила Северо-Западная транспортная прокуратура.

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В telegram-канале РЖД сообщается, что в 16:15 на станции Княжая произошло боковое столкновение поездов. В поезде № 11 «Мурманск — Санкт-Петербург» ехали 326 человек. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

«Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются», — уточнили в РЖД.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место происшествия направлены три бригады скорой помощи. Ситуацию глава региона взял под личный контроль.

В пресс-службе Северо-Западного управления СК РФ на транспорте «Фонтанке» сообщили, что по обстоятельствам произошедшего организована проверка.

Официальной информации о пострадавших нет. По данным «Фонтанки», за помощью к медикам обратился один мужчина.

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Комментарии
40
В_Ф
2 часа
Ещё и на улице -22. Вообще беда.
Митя Антонов
2 часа
Это не сход вагонов, а полноценное крушение.
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