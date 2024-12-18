В Ленобласти среди снегов встретили мохнатого яка. Он мирный, но с ним лучше не фотографироваться

Накануне жители Приозерского района Ленинградской области встретили яка, который шел вдоль заснеженной дороги. Видео с «Фонтанкой» в среду, 18 декабря, поделился очевидец Виктор.

Он рассказал, что снял яка около поселка Яблоновка. Таких зверей уже далеко не первый год встречают местные жители: они сбежали с одной из ферм и приспособились к жизни в лесах Ленобласти.

Источник: Предоставлено «Фонтанке»

Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на вопрос о яках в Приозерском районе ответил так: «Любопытно, что им удалось у нас выжить, они давно живут так на свободном выпасе. Самое интересное, что их не съели волки, потому что у нас волки в Приозерском районе встречаются. Однако яки могут за себя постоять».

Глазков отметил, что яки со своей длинной шерстью выживают в Тибетских горах, выдерживают низкую температуру, спокойно переносят ее перепады, а наши морозы им не страшны.

Специалист дал совет любопытным — не идти на прямой контакт и не фотографироваться близко с яками.

«Они достаточно быстро бегают, у них смертельно острые рога. Не дай бог, ткнут человека, все может печально закончиться. Если просто так вы будете идти, а он начнет нападать? Такого не будет. Но на контакт идти не надо. Если увидели, то не стоит с телефоном лезть и фотографироваться с ним в лесу», — объяснил Павел Глазков.

В комитете по животному миру Ленинградской области рассказывали, что примерно 10 лет назад пара яков сбежала с фермы около поселка Лосево. Животные размножились в лесу, точное количество особей сегодня неизвестно — четверо или пятеро.