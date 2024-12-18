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Общество В Ленобласти среди снегов встретили мохнатого яка. Он мирный, но с ним лучше не фотографироваться

В Ленобласти среди снегов встретили мохнатого яка. Он мирный, но с ним лучше не фотографироваться

5 963
16 комментариев

Накануне жители Приозерского района Ленинградской области встретили яка, который шел вдоль заснеженной дороги. Видео с «Фонтанкой» в среду, 18 декабря, поделился очевидец Виктор.

Он рассказал, что снял яка около поселка Яблоновка. Таких зверей уже далеко не первый год встречают местные жители: они сбежали с одной из ферм и приспособились к жизни в лесах Ленобласти.

Источник:

Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков на вопрос о яках в Приозерском районе ответил так: «Любопытно, что им удалось у нас выжить, они давно живут так на свободном выпасе. Самое интересное, что их не съели волки, потому что у нас волки в Приозерском районе встречаются. Однако яки могут за себя постоять».

Глазков отметил, что яки со своей длинной шерстью выживают в Тибетских горах, выдерживают низкую температуру, спокойно переносят ее перепады, а наши морозы им не страшны.

Специалист дал совет любопытным — не идти на прямой контакт и не фотографироваться близко с яками.

«Они достаточно быстро бегают, у них смертельно острые рога. Не дай бог, ткнут человека, все может печально закончиться. Если просто так вы будете идти, а он начнет нападать? Такого не будет. Но на контакт идти не надо. Если увидели, то не стоит с телефоном лезть и фотографироваться с ним в лесу», — объяснил Павел Глазков.

В комитете по животному миру Ленинградской области рассказывали, что примерно 10 лет назад пара яков сбежала с фермы около поселка Лосево. Животные размножились в лесу, точное количество особей сегодня неизвестно — четверо или пятеро.

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Комментарии
16
Панкихой
6 часов
— Як як? — Ну як як? Як як як.
282222362
6 часов
Туров на Руси всех повывели, исторически ещё не так давно по нашим лесам бродили. Теперь яки будут бродить, если не "повыведут". На дорогу может за помощью вышел. От волков уходил, или подкормиться. Может, конечно, так легче перемещаться по очищенной дороге. Лишь бы не сбили машиной, водители слепнуть начали.
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