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Тайна яков из Приозерска раскрыта. Журналисты выяснили, откуда в лесах Ленобласти «хрюкающие быки»

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Яки, которых ранее заметили в лесах Ленобласти, как выяснилось, еще 10 лет назад сбежали из фермерского хозяйства в Приозерске. Об этом 10 января сообщает 47news со ссылкой на комитет по животному миру региона.

«Примерно десять лет назад пара яков сбежала с фермы в районе посёлка Лосево, в лесу они размножились. Точное количество особей сегодня неизвестно — четверо или пятеро. Где они обитают, тоже сказать сложно. Они могут перемещаться и на 20, и на 30 километров. Кормятся травой и зерном. Хозяева их не бросили, подкармливают сеном», — рассказал начальник отдела комитета Владимир Маслов.

Яков часто называют сарлыками, тибетскими или хрюкающими быками. Комичное название связано с тем, что в моменты недовольства особи начинают хрюкать. В петербургские леса яков завезли из Тибета, где животных широко используют в качестве вьючных, а также разводят на мясо.

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Комментарии (5)

Игoрь
Яки на первых секундах видео, затем два лося.
alex78
А что значит хозяева их не бросили - бегают вслед по лесам и подкармливают? )
Oleg_I
Не верится в эту историю. Давно охотники бы грохнули такой раритетный трофей.
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