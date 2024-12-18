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Происшествия В деле экс-замминистра обороны появились арестованные Rolls-Royce, лимузин и гектары земли

В деле экс-замминистра обороны появились арестованные Rolls-Royce, лимузин и гектары земли

2 086
16 комментариев

Басманный суд Москвы наложил арест на ряд автомобилей и земельных участков в рамках расследования уголовного дела экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела 18 декабря.

Как говорится в судебных материалах, среди указанного имущества несколько дорогостоящих машин и 10 мотоциклов, которые состоят на балансе ликвидированного ООО «Гермес техно» по торговле техникой. В частности, под арест попали американский лимузин Packard Super 8 Series 180, который был выпущен в 1942 году, Opel Admiral 1939 года выпуска и элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost стоимостью более 10 миллионов рублей.

Также по делу арестовали 11 земельных участков. Часть из них оформлены на юридические лица и расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе. Общая площадь арестованной земли составила около 14 гектаров, пишет РИА Новости.

Арест на имущество Иванова, его близких, а также третьих лиц был наложен после возбуждения дела по факту получения взятки в особо крупном размере. В конце ноября экс-замминистра МО предъявили новое обвинение — в двух особо крупных растратах и отмывании денег.

Напомним, что Тимура Иванова, назначенного заместителем министра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Подробнее о деле бывшего замминистра можно прочитать на «Фонтанке».

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Тимур Иванов Взятка Коррупция
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Комментарии
16
михаил.ру
39 минут
главарь на свободе!!!
Klaustrofobik
50 минут
А у таёжного друга шойгу с горбатой тувинской невысокой горы когда обыск?
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