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Общество Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новые обвинения в растратах и отмывании денег

Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новые обвинения в растратах и отмывании денег

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3 комментария

Экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову СК РФ предъявил новое обвинение — в двух особо крупных растратах и отмывании денег. В ближайшее время Иванова допросят. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Иванов мог создать преступную группу, состоящую из банкиров, которая занималась выводом денег из банка «Интеркоммерц» через «подконтрольные счета фигурантов» на сумму больше 3,9 миллиарда рублей.

«Следствием вменяется <…> два эпизода особо крупной растраты при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», — отмечает собеседник агентства.

В ближайшее время следователи также планируют предъявить новое обвинение бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову. Источник информагентства уточнил, что протокол, согласно которому Иванов ознакомлен с новыми обвинениями и допросом, будет подписан в присутствии адвоката в скором времени. Тоже самое касается Филатова.

«Таким образом, Иванову официально вменили еще один эпизод растраты, а сумма ущерба в окончательной редакции значительно выросла», — уточняет ТАСС.

Следственный комитет попросил суд до 22 ноября продлить период, в который фигуранты и их адвокаты могут ознакомиться с материалами дела. Уточняется, что не все мероприятия, запланированные следствием, успели провести. Защита просит суд продлить период ознакомления со всеми документами до середины декабря, так как работать с материалами начали два новых адвоката.

После выполнения всех процессуальных требований дело направят в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Далее — на рассмотрение в суд.

В начале октября уже сообщалось об обвинениях Иванову в растрате в особо крупном размере. Тогда по документам в эпизоде, связанном с банком, уточнялось, что деньги перечислялись на счет иностранных компаний.

Напомним, что Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Подробнее о деле бывшего замминистра можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
5
михаил.ру
22 минуты
главаря берите
274923045
30 минут
у Шойгу всё норм?
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