Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новые обвинения в растратах и отмывании денег

Экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову СК РФ предъявил новое обвинение — в двух особо крупных растратах и отмывании денег. В ближайшее время Иванова допросят. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Иванов мог создать преступную группу, состоящую из банкиров, которая занималась выводом денег из банка «Интеркоммерц» через «подконтрольные счета фигурантов» на сумму больше 3,9 миллиарда рублей.

В ближайшее время следователи также планируют предъявить новое обвинение бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову. Источник информагентства уточнил, что протокол, согласно которому Иванов ознакомлен с новыми обвинениями и допросом, будет подписан в присутствии адвоката в скором времени. Тоже самое касается Филатова.

Следственный комитет попросил суд до 22 ноября продлить период, в который фигуранты и их адвокаты могут ознакомиться с материалами дела. Уточняется, что не все мероприятия, запланированные следствием, успели провести. Защита просит суд продлить период ознакомления со всеми документами до середины декабря, так как работать с материалами начали два новых адвоката.

В начале октября уже сообщалось об обвинениях Иванову в растрате в особо крупном размере . Тогда по документам в эпизоде, связанном с банком, уточнялось, что деньги перечислялись на счет иностранных компаний.

Напомним, что Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Подробнее о деле бывшего замминистра можно прочитать в нашем материале.