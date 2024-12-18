Анимационный сериал «Секретный уровень» от создателей «Любовь. Смерть. Роботы» продлили на второй сезон

Анимационный сериал-антологию Amazon Prime Video «Секретный уровень» (Secret Level) от создателей «Любовь. Смерть. Роботы» продлили на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Сериал представляет собой взрослую анимационную антологию, состоящую из коротких историй, действие которых происходит в мире различных видеоигр, таких как Pac-Man и Dungeons & Dragons и так далее. Первый сезон Secret Level дебютировал с восемью эпизодами 10 декабря, а еще семь вышли во вторник. Подробности о втором сезоне, включая то, какие миры видеоигр будут представлены, остаются в тайне.

Amazon сообщает, что Secret Level стал самым просматриваемым анимационным сериалом за всё время существования стриминга.

В актерский состав первого сезона Secret Level входят Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт, Киану Ривз, Темуэра Моррисон, Ариана Гринблатт, Хэвен Харт, Эмили Суоллоу, Габриэль Луна, Рики Уиттл, Патрик Шварценеггер, Мерл Дэндридж, Клаудия Думит, Адевале Акиннуойе-Агбаже, Клайв Стэнден, Лора Бейли и Майкл Бич.

Наряду с Pac-Man и Dungeons & Dragons в число представленных видеоигр входят Sifu, New World, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, Crossfire, Armored Core, The Outer Worlds, Mega Man, Exodus, Spelunky, Concord, Honor of Kings и Playtime.

За «Секретным уровнем» стоит творческая команда, работавшая над нашумевшим сериалом Netflix «Любовь. Смерть. Роботы».