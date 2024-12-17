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Происшествия Беспилотники вечером вторника атаковали три региона России

Беспилотники вечером вторника атаковали три региона России

862
3 комментария

Беспилотные летательные аппараты вечером вторника атаковали три региона России: Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.

В 17.50 БПЛА самолетного типа сбили над территорией Белгородской области.

В 21:03 об атаке БПЛА на Воронежскую область вновь сообщило Министрество обороны. По информации военного ведомства, дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО около 20:30.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил уничтожение беспилотника, отметив, что «исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся». Согласно сведениям главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Третий случай произошел в Брянской области — о нем отчитался губернатор Александр Богомаз в 22:22.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», сообщил глава региона. Обошлось без пострадавших и разрушений нет.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Брянская область Александр Богомаз Воронежская область Александр Гусев Белгородская область Минобороны
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Комментарии
3
Klaustrofobik
24 минуты
И теперь воронежцы поняли что известный мем не мем.
Дядя Бо
14 минут
И опять будет возмездие за это, а потом опять возмездие за возмездие.
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