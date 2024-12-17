Беспилотники вечером вторника атаковали три региона России

Беспилотные летательные аппараты вечером вторника атаковали три региона России: Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.

В 17.50 БПЛА самолетного типа сбили над территорией Белгородской области.

В 21:03 об атаке БПЛА на Воронежскую область вновь сообщило Министрество обороны. По информации военного ведомства, дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО около 20:30.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил уничтожение беспилотника, отметив, что «исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся». Согласно сведениям главы региона, пострадавших и разрушений нет.