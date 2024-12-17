Суд вынес приговор мужчине, убившему в Москве пенсионера на глазах у его внучек

Суд вынес приговор Александру Штольцу, убившему пенсионера на глазах его внучек в парке на востоке Москвы. О вердикте 17 декабря сообщает московская прокуратура.

По версии следствия, 4 июня в лесопарке «Кусково» у Большого радужного пруда Штольц «умышленно и дерзко» ударил ножом 58-летнего мужчину, гулявшего с внучками. Пострадавший умер на месте. Через несколько дней 64-летний житель района Перово добровольно сдался правоохранителям, явившись в органы с повинной, и был задержан.

Сообщалось, что во время прогулки в парке Штольца разозлили дети, бросавшие камни в пруд. Девочки пожаловались дедушке на накричавшего на них незнакомца, и тот подошёл поговорить со Штольцем.

Штольц после явки с повинной выразил раскаяние, но в суде вину уже не признал, заявив, что потерпевший первый напал на него и стал душить, а ножом он ударил в целях самообороны. Представленные гособвинителем доказательства полностью опровергли защитную версию осужденного.

Суд признал Штольца виновным в убийстве и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.