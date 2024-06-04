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    В Москве деда зарезали на глазах у двух внучек

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    В Москве мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у двух его внучек. Всё случилось вечером 4 июня в парке возле 3-й Музейной улицы.

    Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    «Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых обнаружено, что в момент происшествия рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки», — сказано в сообщении СКР. Уточняется, что девочки не пострадали.

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    Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.

    Как уточняет РИА Новости, девочкам, которые стали свидетельницами убийства своего деда, всего по 10 лет.

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