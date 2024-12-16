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Общество Глава МИД Венгрии: ЕС не поддержал предложение о рождественском перемирии на Украине

Глава МИД Венгрии: ЕС не поддержал предложение о рождественском перемирии на Украине

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16 комментариев

На совете МИД стран Евросоюза 16 декабря никто не поддержал предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине. Об этом по итогам заседания заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Никто сегодня не поддержал предложение о рождественском прекращении огня, которое могло бы спасти жизни. Никто не высказался „за“», — цитирует Сийярто РИА Новости. По словам главы венгерского МИД, многие на заседании высказались против прекращения огня, и только глава МИД Словакии поддержал сохранение дипломатического решения на повестке дня.

Направляясь на заседание, Сийярто написал в своих соцсетях, что вместо прекращения огня планируется рассмотреть вопрос о выделении 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира на поставки Украине вооружения, передает ТАСС.

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил объявить рождественское перемирие на Украине и провести перед Новым годом крупный обмен пленными. Позже появились сообщения, что команда избранного президента США Дональда Трампа готова обсудить предложение Орбана о перемирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отметил, что команда Трампа пока не руководит Белым домом, у руля еще команда Байдена.

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Венгрия Евросоюз Россия Украина Перемирие
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Комментарии
16
Sonata
1 час
Минуточку. А какое отношение к СВО имеют страны Евросоюза? Орбан о перемирии с Путиным поговорил, и какие результаты по итогам разговора в формате Венгрия-Россия?
Вангуювсем
3 минуты
пиар - он такой! А ЕС воюет? а чё дружбану не предложил?? F - зачем такую туфт у печатать? не профессионально
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