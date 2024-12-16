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Финансы Депутат Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 17 процентов к концу 2025 года

Депутат Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 17 процентов к концу 2025 года

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14 комментариев

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 17 % к концу 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах пресс-конференции, пишет 16 декабря ТАСС.

Аксаков надеется, что ЦБ на очередном заседании, которое пройдет 20 декабря, не поднимет ставку выше 21 %. Депутат отметил, что инфляционное давление, которое сейчас подскочило, связано с темпами роста доходов россиян. В свою очередь товарная масса не успевает за ростом доходов населения. 

«Центральный Банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию и этот всплеск, который мы наблюдаем», — сказал глава комитета по финансовому рынку. 

Ранее первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в ВТБ не прогнозируют снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году. По его прогнозам, это может случиться в лучшем случае не раньше 2026 года. 

Также в ВТБ ожидают, что на заседании совета директоров ЦБ 20 декабря ключевая ставка поднимется с 21 до 23 %.

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Комментарии
16
Sonata
10 минут
Не упомню ни одного депутата, который бы отвечал за свои слова.
Поджарый Кабан
29 минут
Только если в его влажных мечтах. У ключевой ставки как у самурая, есть путь - подниматься всё выше и выше.
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