Депутат Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 17 процентов к концу 2025 года

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 17 % к концу 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах пресс-конференции, пишет 16 декабря ТАСС.

Аксаков надеется, что ЦБ на очередном заседании, которое пройдет 20 декабря, не поднимет ставку выше 21 %. Депутат отметил, что инфляционное давление, которое сейчас подскочило, связано с темпами роста доходов россиян. В свою очередь товарная масса не успевает за ростом доходов населения.

«Центральный Банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию и этот всплеск, который мы наблюдаем», — сказал глава комитета по финансовому рынку.

Ранее первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в ВТБ не прогнозируют снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году. По его прогнозам, это может случиться в лучшем случае не раньше 2026 года.

Также в ВТБ ожидают, что на заседании совета директоров ЦБ 20 декабря ключевая ставка поднимется с 21 до 23 %.