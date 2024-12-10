Федералы хотят «откусить» у регионов четверть штрафов за нарушения ПДД

Минфин предложил перераспределить доходы от штрафов за нарушения ПДД, забрав процент для федерального бюджета. Такая инициатива содержится в поправках в Бюджетный кодекс, разработанных министерством, пишет 10 декабря РБК .

Сейчас 100% доходов от административных штрафов ГИБДД уходят в бюджет регионов, где их взыскали. Минфин предлагает оставлять регионам 75% этой суммы, а 25% направлять в федеральный бюджет. Эти поправки подготовили ко второму чтению правительственного законопроекта с изменениями в Бюджетный кодекс. Инициативу одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, сообщает агентство со ссылкой на источник в кабмине.