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Авто Федералы хотят «откусить» у регионов четверть штрафов за нарушения ПДД

Федералы хотят «откусить» у регионов четверть штрафов за нарушения ПДД

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16 комментариев

Минфин предложил перераспределить доходы от штрафов за нарушения ПДД, забрав процент для федерального бюджета. Такая инициатива содержится в поправках в Бюджетный кодекс, разработанных министерством, пишет 10 декабря РБК.

Сейчас 100% доходов от административных штрафов ГИБДД уходят в бюджет регионов, где их взыскали. Минфин предлагает оставлять регионам 75% этой суммы, а 25% направлять в федеральный бюджет. Эти поправки подготовили ко второму чтению правительственного законопроекта с изменениями в Бюджетный кодекс. Инициативу одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, сообщает агентство со ссылкой на источник в кабмине.

Поправки обсуждаются на фоне планов повысить штрафы за ряд нарушений ПДД. Среди них, например, превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, пьяное вождение, непристегнутый ремень безопасности и ДТП с легким и средним вредом здоровью. Эти же поправки в КоАП предлагают снизить скидку при быстрой уплате штрафов до 25%, но продлить срок, в который она будет действовать.

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Комментарии
18
Сила в Правде!!
40 минут
за воблу надо платить терпите.
264044681
43 минуты
Простите, а с какого? Москва и так есть много жрать, слишком много жрать. СВО кончится рано или поздно, а обратный закон по возвращению денег в регионы никто не примет, наверняка
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