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Общество Не ради веселья. Лоси в Ленобласти начали сбиваться в стада

Не ради веселья. Лоси в Ленобласти начали сбиваться в стада

3 738
7 комментариев
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Зима — сложное время для всех обитателей леса. С наступлением холодов многие звери и птицы, которые обычно живут поодиночке, сбиваются в группы — для общей безопасности. Объединяются и самцы лосей. Такую компанию снял во Всеволожском районе Ленинградской области биолог Павел Глазков и показывает 9 декабря в своем канале «Каждой твари по паре».

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Эти четверо, судя по количеству отростков на рогах, молодые самцы — ровесники, им по два с половиной года. Взрослые лоси уже сбросили рога за ненадобностью, а молодёжь сохраняет их до середины зимы.

+1

Беременные лосихи объединяются в стада отдельно от самцов. В группе им тоже легче зимовать и защищаться от хищников.

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Лоси Животные Природа Павел Глазков Зима
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Комментарии
7
Klaustrofobik
2 часа
Как и свергнутые "президенты" в Москве. Сезон.
111111111111118
3 часа
От бёрдвотчера до элквотчера пара рогов...
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