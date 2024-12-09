Не ради веселья. Лоси в Ленобласти начали сбиваться в стада

Зима — сложное время для всех обитателей леса. С наступлением холодов многие звери и птицы, которые обычно живут поодиночке, сбиваются в группы — для общей безопасности. Объединяются и самцы лосей. Такую компанию снял во Всеволожском районе Ленинградской области биолог Павел Глазков и показывает 9 декабря в своем канале «Каждой твари по паре».

Эти четверо, судя по количеству отростков на рогах, молодые самцы — ровесники, им по два с половиной года. Взрослые лоси уже сбросили рога за ненадобностью, а молодёжь сохраняет их до середины зимы.

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Беременные лосихи объединяются в стада отдельно от самцов. В группе им тоже легче зимовать и защищаться от хищников.