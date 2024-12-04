Лоси стали комолыми. Их упавшие рога будут съедены

Лоси в лесах Ленобласти начали избавляться от рогов — «турнирное оружие» им больше не нужно. Гон, то есть период размножения, у них закончился в середине осени. Теперь до лета будут ходить «комолыми». Об этом 4 декабря рассказывает Нижне-Свирский государственный заповедник в своих соцсетях .

Лосиные рога — интересный лесной сувенир, но найти его непросто. Сброшенные рога долго не «живут». Они представляют собой минеральное лакомство для зайцев и мышевидных грызунов и за пару-тройку лет исчезают в их желудках.