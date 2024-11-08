Холода остудили пыл лосей, и те перешли на «рогопожатия»

Гон у лосей закончился, и теперь бывшие соперники при встрече ограничиваются приветственным жестом. Об этом рассказывает 8 ноября петербургский биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и показывает кадры, снятые во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ещё пару недель назад лоси вступали в ожесточенные схватки за право продолжить род. Похолодание в природе остудило и их пыл, и теперь они ходят по лесу как лучшие друзья. О прежней враждебности остались одни воспоминания и привычка почесать рога. Сейчас это больше похоже на братское рукопожатие, точнее «рогопожатие», шутит Павел Глазков.

Теперь основная задача лосей — успешно перезимовать. Ради этого они начинают сбиваться в небольшие стаи: вместе им легче заметить хищника и защититься от него.