Ленинградский зоопарк показал нового питомца. У него есть личный тренер

Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

В Ленинградском зоопарке наконец раскрыли тайну нового питомца, которым месяц дразнили подписчиков в соцсетях. Он еще юн, активно растет и привыкает к условиям с помощью личного тренера.

Новым обитателем зоопарка стал 4-месячный самец пака по имени Гринхарт, рассказали 6 декабря в пресс-службе организации. Пака — это грызуны из семейства паковых. Они вырастают примерно до 60-80 сантиметров в длину и весят в среднем до 12-14 килограммов. Обитают эти зверьки возле водоемов в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки. Ведут в основном ночной образ жизни и очень скрытные.

На видео Гринхарт, осторожно ступая из переноски, знакомится с новым домом. Заходить в переноску и взвешиваться его обучает личный тренер. Так животное привыкнет к рукам и не будет испытывать стресс во время ветеринарных осмотров.

«Своего тренера он очень любит и не боится, а к остальным пока не привык, может нарычать. По словам киперов, этот с виду милый зверёк рычит очень страшно и иногда даже может напугать неподготовленных сотрудников этим звуком», — поделились в зоопарке.

Поселился новый питомец в одном вольере с ленивцами и дурукули в павильоне «Приматы». Но пока Гринхарту нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и освоиться.