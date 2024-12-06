Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 770мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ленинградский зоопарк показал нового питомца. У него есть личный тренер

Ленинградский зоопарк показал нового питомца. У него есть личный тренер

2 692
5 комментариев
Источник:

В Ленинградском зоопарке наконец раскрыли тайну нового питомца, которым месяц дразнили подписчиков в соцсетях. Он еще юн, активно растет и привыкает к условиям с помощью личного тренера.

Новым обитателем зоопарка стал 4-месячный самец пака по имени Гринхарт, рассказали 6 декабря в пресс-службе организации. Пака — это грызуны из семейства паковых. Они вырастают примерно до 60-80 сантиметров в длину и весят в среднем до 12-14 килограммов. Обитают эти зверьки возле водоемов в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки. Ведут в основном ночной образ жизни и очень скрытные.

На видео Гринхарт, осторожно ступая из переноски, знакомится с новым домом. Заходить в переноску и взвешиваться его обучает личный тренер. Так животное привыкнет к рукам и не будет испытывать стресс во время ветеринарных осмотров.

«Своего тренера он очень любит и не боится, а к остальным пока не привык, может нарычать. По словам киперов, этот с виду милый зверёк рычит очень страшно и иногда даже может напугать неподготовленных сотрудников этим звуком», — поделились в зоопарке.

Поселился новый питомец в одном вольере с ленивцами и дурукули в павильоне «Приматы». Но пока Гринхарту нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и освоиться.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Ленинградский зоопарк Животные
Лайк
LIKE15
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Панкихой
1 час
К обезьянам подселили?
Гость
48 минут
Хвостик отсутствует(
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05