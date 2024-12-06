В Новом Ташкенте создадут квартал в честь Петербурга. Проект представили строителям и архитекторам Северной столицы

Проект создания «Квартала Санкт-Петербург» на территории города Новый Ташкент в Республике Узбекистан представили в Смольном строителям и архитекторам Северной столицы. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.
На рабочей встрече присутствовали губернатор Александр Беглов, представители крупнейших строительных компаний Петербурга, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и замминистра строительства и ЖКХ Узбекистана Давронжон Адилов.
На совещании Беглов выразил уверенность, что для петербургских строителей участие в этом «знаковом проекте» стало «большой честью и ответственностью». Градоначальник Северной столицы подчеркнул, что «в проектировании квартала примут участие петербургские архитекторы».
Ранее сообщалось, что одну из улиц нового Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. О таком намерении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил президенту России Владимиру Путину, когда тот прибыл с официальным визитом в мае.
Новый Ташкент — проект, предполагающий возведение нового города, примыкающего к восточной части «старого» Ташкента.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.