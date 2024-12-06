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Город В Новом Ташкенте создадут квартал в честь Петербурга. Проект представили строителям и архитекторам Северной столицы

В Новом Ташкенте создадут квартал в честь Петербурга. Проект представили строителям и архитекторам Северной столицы

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13 комментариев

Проект создания «Квартала Санкт-Петербург» на территории города Новый Ташкент в Республике Узбекистан представили в Смольном строителям и архитекторам Северной столицы. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

На рабочей встрече присутствовали губернатор Александр Беглов, представители крупнейших строительных компаний Петербурга, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и замминистра строительства и ЖКХ Узбекистана Давронжон Адилов.

На совещании Беглов выразил уверенность, что для петербургских строителей участие в этом «знаковом проекте» стало «большой честью и ответственностью». Градоначальник Северной столицы подчеркнул, что «в проектировании квартала примут участие петербургские архитекторы».

Ранее сообщалось, что одну из улиц нового Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. О таком намерении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил президенту России Владимиру Путину, когда тот прибыл с официальным визитом в мае.

Новый Ташкент — проект, предполагающий возведение нового города, примыкающего к восточной части «старого» Ташкента.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Я уже обрадовался, что "Новый Ташкент" это район в Мурино.
onotolich
1 час
Петербург уже превратился в Новый Ташкент
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