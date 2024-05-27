«Отлично». Путин ответил на решение назвать в честь Петербурга одну из улиц в Ташкенте

Одну из улиц нового Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. О таком намерении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил президенту России Владимиру Путину, который находится в стране с официальным визитом, передает пресс-служба Смольного 27 мая.

«Отлично! Будет самой красивой», — ответил российский лидер.

Положительно откликнулся на идею властей Узбекистана и губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул, что это решение — большая честь для Петербурга и символ дружественных отношений.

«Партнёрство с Узбекистаном было и остается одним из ключевых приоритетов Петербурга в области международного сотрудничества», — добавил глава города.