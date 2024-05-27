«Отлично». Путин ответил на решение назвать в честь Петербурга одну из улиц в Ташкенте

Одну из улиц нового Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. О таком намерении президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил президенту России Владимиру Путину, который находится в стране с официальным визитом, передает пресс-служба Смольного 27 мая.
«Отлично! Будет самой красивой», — ответил российский лидер.
Положительно откликнулся на идею властей Узбекистана и губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул, что это решение — большая честь для Петербурга и символ дружественных отношений.
«Партнёрство с Узбекистаном было и остается одним из ключевых приоритетов Петербурга в области международного сотрудничества», — добавил глава города.
Напомним, в ноябре 2022 года в Ташкенте заложили камень в памятник «Ленинградский монумент». Его возвели в знак благодарности народу Узбекистана за то, что в годы блокады Ленинграда он приютил 5 тысяч эвакуированных детей, а также заводы, вузы и научные институты. В церемонии принимал участие Александр Беглов.
Владимир Путин прибыл в Ташкент 26 мая на два дня. В ходе российско-узбекистанских переговоров, в частности, Путин отметил, что граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики — в том числе в ЖКХ, строительство и транспорт.