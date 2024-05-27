Путин: Россия будет делать все, чтобы обеспечить граждан Узбекистана достойными условиями работы

Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики — в том числе в ЖКХ, строительстве и транспорте, и Россия сделает все, чтобы обеспечить их достойными условиями труда. С таким заявлением 25 мая выступил президент РФ Владимир Путин в ходе двухдневного государственного визита в Ташкент. Слова президента приводит РИА Новости.
По оценке Владимира Путина, в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. «Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана и для семей», — отметил он.
Это уже третья зарубежная поездка Путина после инаугурации.
В ходе российско-узбекистанских переговоров, в частности, Владимир Путин также рассказал, что прямые российские инвестиции в Узбекистан достигли почти $10 млрд и растут с каждым годом, что Россия и Узбекистан приняли дорожную карту в сфере энергетики и меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения.
Глава МИД России Сергей Лавров, между тем, заявил, что у РФ и Узбекистана «нет расхождений по Украине».