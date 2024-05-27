Путин: Россия будет делать все, чтобы обеспечить граждан Узбекистана достойными условиями работы

Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики — в том числе в ЖКХ, строительстве и транспорте, и Россия сделает все, чтобы обеспечить их достойными условиями труда. С таким заявлением 25 мая выступил президент РФ Владимир Путин в ходе двухдневного государственного визита в Ташкент. Слова президента приводит РИА Новости.

По оценке Владимира Путина, в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. «Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана и для семей», — отметил он.