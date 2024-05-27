    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    769мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    Путин: прямые российские инвестиции в Узбекистан достигли почти $10 млрд

    1290
    31 комментарий

    Прямые российские инвестиции в Узбекистан достигли почти $10 млрд и растут с каждым годом. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте.

    «Узбекистан — наш стратегический партнёр, надёжный союзник. Наши тесные дружественные отношения находятся на подъёме», — сказал Путин.

    Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. В повестке — перспективы развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, актуальные международные и региональные проблемы, сказано в сообщении на официальном сайте президента РФ.

    На переговорах Путин напомнил о начале поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, сообщает ТАСС. Глава РФ заявил, что экспорт осуществляется «с большим опережением графика» и подчеркнул, что Россия готова при необходимости увеличить объем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Путин
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close