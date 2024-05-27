Путин: прямые российские инвестиции в Узбекистан достигли почти $10 млрд

Прямые российские инвестиции в Узбекистан достигли почти $10 млрд и растут с каждым годом. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин на российско-узбекистанских переговорах в Ташкенте.

«Узбекистан — наш стратегический партнёр, надёжный союзник. Наши тесные дружественные отношения находятся на подъёме», — сказал Путин.

Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном. В повестке — перспективы развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, актуальные международные и региональные проблемы, сказано в сообщении на официальном сайте президента РФ.