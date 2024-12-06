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Происшествия В Нижнем Новгороде советуют не открывать окна и носить респираторы из-за пожара на производстве

В Нижнем Новгороде советуют не открывать окна и носить респираторы из-за пожара на производстве

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3 комментария
Источник:

Крупный пожар на производственном предприятии в Нижнем Новгороде локализовали на площади в 8,4 тысячи квадратов. Роспотребнадзор проверит воздух, но рядом с местом ЧП советуют не ходить без защитных средств.

Около 9 часов утра пожар на Московском шоссе в Нижнем Новгороде локализовали на площади в 8,4 тысячи квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС России. В горящем здании произошло обрушение на площади 3,4 квадратных метров. Работу пожарных осложнило наличие внутри легковоспламеняющихся материалов. Распространения огня удалось не допустить. Во второй половине одиннадцатого открытое горение ликвидировали, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, они проверят качество воздуха в районе пожара. Жителям города пока советуют не открывать окна и не находиться долго на открытом воздухе, а рядом с местом пожара — выходить на улицу только в масках или респираторах, пишет NN.RU со ссылкой на областное управление ведомства.

По информации издания, пожар случился на территории предприятия «Велам-Рус», которое занимается производством различных материалов — от утеплителя до напольного покрытия в транспорте. Их продукцию используют и другие крупные нижегородские предприятия, вроде «ГАЗа» и «Красного Сормово».

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
9 минут
Горят негорючие изоляционные материалы для общественного транспорта. Какая прелесть!
Гость
24 минуты
,,Распространение огня удалось предотвратить,,.... 8400 кв метров площадь возгорания!!!
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