Огонь охватил 8,4 тыс. кв. м на нижегородском предприятии

Крупный пожар на предприятии тушат в Нижнем Новгороде утром 6 декабря, сообщает МЧС.
Производственно-складское здание на Московском шоссе загорелась, предварительно, на площади 8,4 тысячи квадратов. Кровля обрушилась на площади 900 квадратных метров. Работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.
«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
Обновление: по данным NN.RU, предприятие выпускает различные материалы — от утеплителя и термовойлока до напольного покрытия в транспорте. Продукцией пользуются другие крупные нижегородские заводы, например «ГАЗ» и «Красное Сормово». Пожар начался с помещения, где хранят и производят утеплитель.
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