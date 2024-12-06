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Происшествия Огонь охватил 8,4 тыс. кв. м на нижегородском предприятии

Огонь охватил 8,4 тыс. кв. м на нижегородском предприятии

2 960
6 комментариев

Крупный пожар на предприятии тушат в Нижнем Новгороде утром 6 декабря, сообщает МЧС.

Источник:

Производственно-складское здание на Московском шоссе загорелась, предварительно, на площади 8,4 тысячи квадратов. Кровля обрушилась на площади 900 квадратных метров. Работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.

Источник:

«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Обновление: по данным NN.RU, предприятие выпускает различные материалы — от утеплителя и термовойлока до напольного покрытия в транспорте. Продукцией пользуются другие крупные нижегородские заводы, например «ГАЗ» и «Красное Сормово». Пожар начался с помещения, где хранят и производят утеплитель.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
1 час
Предприятие сохраняет плавучесть?
282222362
45 минут
"от утеплителя и термовойлока до напольного покрытия в транспорте. Пожар начался с помещения, где хранят и производят утеплитель." - утеплитель и транспортные напольные покрытия легко воспламеняемые, хорошо горючие? Как страшно жить, о пожарной безопасности никто не думает. А из "не поддерживающих горение" материалов делать нельзя? Ведь всё равно все эти материалы "не экологичные", не натуральные, тот же "термовойлок".
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