Россия и США сегодня не находятся в состоянии войны. Однако отношения между странами в контексте происходящего на Украине можно назвать гибридной войной;



российская сторона не хочет усугублять отношения с США, но из-за атак по территории России оружием большой дальности вынуждена посылать сигналы;



сигнал о применении баллистической ракеты «Орешник», как надеется российская сторона, был воспринят всерьез. Страны Запада, поставляющие дальнобойное оружие Украине, должны понимать, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не дать Западу добиться успеха в нанесении нам «стратегического поражения»;



Россия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Российская ядерная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны. Однако интересы безопасности России оказались полностью проигнорированы. Российская сторона готова направить «дополнительные сообщения», чтобы некоторые личности в Лондоне и Брюсселе сделали необходимые выводы;



между РФ и США ведется диалог по нескольким закрытым каналам. Также есть канал, который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты. Так, за 30 минут до запуска «Орешника» система отправила сообщение в США;



у России нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сестры российскому народу;



ключевой принцип для окончания украинского конфликта — это внеблоковый статус Украины. Там не должно быть никакого НАТО, никаких военных баз, военных учений с участием иностранных войск. Также необходимо учитывать реалии «на земле» — это линия соприкосновения и изменения в Конституцию России после референдумов в Донецкой и Луганской Республиках, Херсонской и Запорожской областях;



у России были дружеские отношения с Финляндией, но финны за одну ночь вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были союзниками Гитлера. «Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — всё мгновенно исчезло. Может быть, это „сидело“ глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю», — сказал Сергей Лавров;



Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров. Ему следовало бы его публично отменить. Это было бы сигналом, что Зеленский хочет переговоров;



Дональд Трамп — сильный человек, который желает достигать результатов. Он не любит откладывать дела на потом. Однако Трамп не пророссийский политик. В ходе его первого президентского срока очень большое количество санкций было введено в отношении России;

