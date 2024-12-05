Павлу Дурову и его девушке вернули технику, изъятую после задержания во Франции

Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, что им вернули технику, изъятую после августовского задержания во Франции. 5 декабря она поделилась в соцсетях фотографиями ноутбуков и телефонов и шутливо подметила, что теперь у них с Павлом таких вещей по две.

Один из создателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в Париже, по прилету в аэропорт Ле Бурже. Французские правоохранители предъявили ему обвинение в целом ряде преступлений из-за недостаточной модерации и денежных транзакций в Telegram. Так, администрирование платформы трактовали как соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничества. Дурова отпустили 28 августа, после внесения залога в пять миллионов евро, однако он остается под судебным надзором. В Telegram заявляли, что платформа соблюдает все законы Европейского союза, ее модерация соответствует отраслевым стандартам и совершенствуется. Сам Дуров рассказывал, что Telegram уже не первый год раскрывает властям данные потенциальных преступников, и пообещал усилить борьбу с криминалом.