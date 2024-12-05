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Общество Павлу Дурову и его девушке вернули технику, изъятую после задержания во Франции

Павлу Дурову и его девушке вернули технику, изъятую после задержания во Франции

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2 комментария

Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, что им вернули технику, изъятую после августовского задержания во Франции. 5 декабря она поделилась в соцсетях фотографиями ноутбуков и телефонов и шутливо подметила, что теперь у них с Павлом таких вещей по две.

Один из создателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в Париже, по прилету в аэропорт Ле Бурже. Французские правоохранители предъявили ему обвинение в целом ряде преступлений из-за недостаточной модерации и денежных транзакций в Telegram. Так, администрирование платформы трактовали как соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничества. Дурова отпустили 28 августа, после внесения залога в пять миллионов евро, однако он остается под судебным надзором. В Telegram заявляли, что платформа соблюдает все законы Европейского союза, ее модерация соответствует отраслевым стандартам и совершенствуется. Сам Дуров рассказывал, что Telegram уже не первый год раскрывает властям данные потенциальных преступников, и пообещал усилить борьбу с криминалом.

Юлия Вавилова была вместе с Дуровым во Франции в день задержания. В отделе полиции он узнал, что девушка беременна от него. Пара потеряла ребенка на раннем сроке.

5 декабря девушка поделилась с подписчиками несколькими небольшими радостями, и главная из них: ей и Павлу вернули телефоны и ноутбуки, среди которых ее любимый для компьютерных игр. Кроме этого, девушка показала подарок, полученный в этот день (набор косметики и парфюмированных средств), коробку с пирожками и Париж, украшенный к Рождеству.

Юлии Вавиловой 24 года, она позиционирует себя как стример и криптокоуч. Судя по фотографиям в соцсетях, вместе с Павлом Дуровым они путешествовали по миру.

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Павел Дуров Юлия Вавилова Техника Задержание
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Комментарии
3
Игорь Протасов
18 минут
Да хватит уж об этом менеджере по продажам :-)
Эд Хэммет
3 минуты
Всем ещё памятны времена, когда полиция приходила в "штабы Навального"* и забирала всю оргтехнику. Во Франции порядки немного другие.
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