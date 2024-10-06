Павел Дуров рассказал, как на допросе узнал, что станет отцом

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова 6 октября рассказала своим подписчикам, что была беременна от бизнесмена, но сердце ребенка перестало биться на раннем сроке. Основатель мессенджера Telegram также опубликовал длинный и эмоциональный пост, в котором впервые назвал Юлию своей женщиной.

По словам Павла, о беременности своей половинки он узнал 27 августа после многочасового допроса в полиции.

«Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я надавил на него, чтобы узнать причины. „Испугалась? Уехала из Парижа?“ — спросил я. Он колебался. „Она беременна“, — наконец сказал он», — рассказал Дуров.

Задержанный бизнесмен признался, что информация застала его врасплох, но он поблагодарил присутствующих за хорошие новости, вызвав неловкие улыбки у полицейских, переводчика и клерка. На следующий вечер Павел Дуров уже был на свободе.

«Когда я вышел на террасу на крыше дома, где остановилась Джулия, прямо передо мной вспыхнул великолепный фейерверк. Внизу только что началась церемония открытия Паралимпийских игр», — описывает бизнесмен день освобождения.

Дуров отметил, что настроение было не праздничным, так как он узнал, что на Юлию оказывалось давление из-за слухов, которые распустили блогеры насчет ее связей с разведкой.

«Кибербуллинг в ее адрес продолжал достигать новых высот. Джулия держалась стойко. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», — отметил Дуров.

Бизнесмен рассказал, что два дня назад его возлюбленная, будучи на приеме у гинеколога, отправила три плачущих смайлика. Как оказалось, сердце плода перестало биться.