Девушка, которую называют новой возлюбленной Дурова, рассказала о замершей беременности

Юлия Вавилова, которую вместе с бизнесменом Павлом Дуровым задерживали в аэропорту Парижа, рассказала 6 октября своим подписчикам очень личную историю. По словам девушки, она перенесла операцию на фоне замершей беременности.

Юлия рассказала, что о беременности она узнала уже во Франции, когда ее и охранника Марио отпустили. Близкие Дурова купили новые телефоны и узнали из новостей, что Павлу грозит 20 лет лишения свободы. Девушка прочитала теории о том, что она якобы является «медовой ловушкой» и виновата в задержании Дурова.

«По какой-то причине я почувствовала, что мне нужно сделать тест на беременность. Марио сказал, что если бы это был фильм, то я бы наверняка узнала, что беременна», — пишет Юлия.

Она сделала тест, результат которого был положительным. После этого были допросы, на которые врач беременной ходить запрещал. Но Юлия все-таки пошла и порядка четырех часов отвечала на вопросы следователя.

Сентябрь Юлия провела в переживаниях, а 4 октября доктор сказал, что сердце ее малыша не бьется. В день операции Павел Дуров был рядом со своей возлюбленной и провожал ее в операционную.

Ранее «Фонтанка» писала про новую девушку Павла Дурова, которую вместе с ним задержали в парижском аэропорту. О бывшей женщине бизнесмена можно почитать здесь. В данный момент она не прекращает публиковать личные фото и истории.