Сто детей, миллионы долларов на отдых и обвинения в насилии. Что мы узнали о Павле Дурове от Ирины Болгар

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Уже несколько месяцев Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, разоблачает его идеальный образ. Оказалось, что основатель Telegram — все-таки обычный человек со своими скелетами в шкафу. О них сейчас и расскажем.

Как Болгар познакомилась с Дуровым

Ирина Болгар - мать троих детей Павла Дурова, основателя «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Она родилась в Петербурге 24 августа 1980 года, получила юридическое образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Некоторое время Болгар работала менеджером в мебельной компании.

По словам самой Болгар, она познакомилась с Дуровым в Петербурге летом 2012 года. Уже через шесть месяцев они начали жить вместе, а в декабре 2013 года у них родилась дочь — Лея. Позже, в 2016 году, на свет появился сын Даниэль, а в 2017 году — еще один сын, Давид. И хотя их брак не был официально зарегистрирован, Дуров признал детей, и они носят его фамилию.

Вместе семья проживала в Петербурге до 2018 года, после чего они переехали в ОАЭ, где на тот момент жил Павел. Однако местные законы, которые не признают детей, рожденных вне брака, создали проблемы с легализацией семьи. После этого Ирина приняла решение переехать с детьми в Латвию, а затем в Швейцарию, где семья обосновалась в 2020 году. Какое-то время они еще поддерживали отношения и вместе путешествовали. В 2021 году ситуация изменилась.

Почему они расстались

Болгар утверждает, что отношение Дурова к детям вдруг резко изменилось после того, как она отказалась возвращаться в ОАЭ. Паво начал вести себя агрессивно. Согласно ее заявлению в полицию Швейцарии в 2023 году, основатель Telegram бил детей и угрожал им расправой. Об этом она рассказала вскоре после задержания Дурова в Париже.

В последний раз они встречались в сентябре 2022 года. Тогда Ирина пообещала подать на Павла в суд, если издевательства над детьми продолжатся. После этого Дуров заблокировал ей доступ к банковским картам, которыми она пользовалась много лет. Ей пришлось жить на зарплату в 8000 швейцарских франков в месяц, которую она получает в швейцарской консалтинговой компании. Дошло до того, что в отпуск дети стали летать эконом-классом вместо частных джетов.

«Когда мы первый раз летели эконом-классом, дети спросили, „откуда здесь взялись другие люди“», — говорила она.

Помимо жестокого обращения с детьми Болгар обвиняет Дурова в невыплате алиментов и требует почти 125 миллионов швейцарских франков (около 147 миллионов долларов).

Что ответил Дуров

После признаний Болгар Дуров как бы невзначай заявил, что вообще-то является донором спермы для более чем 100 детей.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?», — написал Дуров.

По словам основателя Telegram, все началось 15 лет назад, когда один из его друзей рассказал, что они с женой не могут иметь детей, и уговорил Дурова стать донором спермы.

«Несмотря ни на какие обстоятельства, мы всегда должны нести ответственность за своих детей. В этом и заключается разница между донором спермы и родителем», — ответила ему Болгар.

В качестве доказательства отношений с Дуровым она стала публиковать многочисленные фотографии и фото из семейного архива.

Что еще хочет Болгар

На снимках Дуров нянчится с детьми, обедает и даже милуется с самой Болгар. В комментариях подписчики отметили, что впервые увидели Павла обычным человеком, а не продуктом нейросети. На некоторых кадрах появляется и Николай Дуров — загадочный брат Павла, который почти не появляется в публичном пространстве.

Помимо 125 миллионов швейцарских франков Болгар заявила, что у нее есть право и на часть Telegram. Во-первых, она считает мессенджер совместно нажитым имуществом, а во вторым, она давала Павлу ценные советы при его запуске.

«Совместно приобретенное имущество, включая основное — Telegram, зарегистрировано на имя Дурова. В некоторых странах существует возможность признания де-факто незарегистрированного брака официальным. В других — можно претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву», — заявила Болгар.

Тут в первый и пока последний раз отреагировали лично сам Дуров. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото со своей старшей дочерью, которая родилась в 2009 году от бывшей жены Дарьи Бондаренко.

«Вот моя старшая дочь, которая инструктирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — с иронией написал Дуров.

Источник: Du Rove's Channel / Телеграм







Что будет дальше

Мать троих детей Павла Дурова в конце сентября пожаловалась, что теперь не может позволить себе отдых в Сардинии за 1 миллион евро. При этом она подчеркнула, что разумно подходила к тратам, а Дуров постоянно ее обвинял в мышлении «среднего класса» и призывал тратить на удобства и услуги «неограниченные ресурсы».

«Воссоединение исключено. И это моя позиция, которая не раз была озвучена Павлу. Я очень расстроена тем, что Павел прервал связь с детьми в конце 2022 года, это была катастрофа. К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, „когда я ему предъявлю собак“ — дословная цитата», — заявила Болгар.

Представитель Павла Дурова опроверг отношения с Ириной Болгар. Также он отметил, что перечислял деньги на содержание детей, но Болгар тратила их на приобретение предметов роскоши.

«У Дурова много детей и он поддерживает каждого из них одинаково: по ставке 10 тысяч долларов ежемесячно. Дуров надеется, что швейцарская система правосудия решит этот спор, чтобы средства, неправомерно присвоенные Болгар, пошли на изначальную цель: поддержку детей», — говорится в сообщении.

Болгар в ответ опубликовала очередную пачку совместных фотографий с Дуровым.

Также Ирина призналась, что из-за проблем с деньгами собирается написать книгу и сделать документальный фильм. Она пообещала передать издателям и продюсерам личный дневник, переписки и архив за 10 лет отношений с Павлом. Так что запасаемся попкорном.