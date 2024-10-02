Дуров рассказал, что Telegram c 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов возможных преступников

По словам Дурова, всякий раз, когда команда получала должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, то его проверяли и «раскрывали IP-адреса / номера телефонов опасных преступников». Основатель Telegram указал, что бот @transparency показывает количество обработанных запросов на получение пользовательских данных.

Например, в Бразилии за первый квартал 2024 года были раскрыты данные по 75 юридическим запросам, по 63 запросам во втором квартале и по 65 — в третьем квартале. В Индии мессенджер за три квартала этого года обработал и удовлетворил более семи тысяч запросов.

«Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и неприкосновенности частной жизни. Мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или уклоняться от правосудия», — добавил Дуров.

В старой версии раздела правил Telegram говорилось лишь о терроризме, в новой — о любом нарушении правил мессенджера. В раздел также добавилась формулировка о юридическом анализе как условии для раскрытия данных.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на прогулке по улицам Парижа. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.