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Общество Розам уже не расцвести, а грибы засыпало снегом. Осень, прощай

Розам уже не расцвести, а грибы засыпало снегом. Осень, прощай

495
2 комментария

Наступили холода, природа окончательно прощается с осенью. Розы, которые начали цвести в Петербурге в конце ноября, уже не распустятся. Последние грибники закрывают сезон.

Под снегом искать грибы сложно, но некоторые успели. Да так, что опять полная корзина трубчатых лисичек.

А вот древесные грибы собирать проще, например фламмулину (она же зимний опенок). Их можно найти даже в петербургских парках, но употреблять в пищу не стоит, поскольку они выросли в более сложных экологических условиях, чем в лесу.

Аномальное тепло долго держалось в Петербурге в ноябре, даже первые два дня декабря были очень тёплыми. А вот 3 и 4 декабря стали уже зимними, даже прошел снег. Сегодня ночью была зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне, водоёмы начинают покрываться льдом.

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Комментарии
2
Гость
20 минут
Вас пора лечить...
Гость
5 минут
Закрыли сезон? Или как олени, копытом будут грибы из под снега выбивать..
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