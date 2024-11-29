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Общество Какая зима, вы что? В лесу растут грибы, а в городе — цветы

Какая зима, вы что? В лесу растут грибы, а в городе — цветы

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«Главное, вовремя остановиться. А так набрать можно сколько хочешь», — пишет петербургский грибник 29 ноября, за два дня до зимы, в группе «Грибы и Грибники СПб».

Действительно, много кто хвастается находками. Это в основном осенние грибы, в некоторых районах Ленобласти, где в лесах сохранился небольшой снежный покров, их собирают из-под снега.

А в Петербурге местами можно встретить цветущие розы. На Моховой пробиваются ростки, в Верхних Осельках зацветает ива.

В Петербурге держится аномально жаркая для конца осени погода, а в субботу новый атмосферный фронт с западными ветрами принесет дополнительную теплую воздушную массу. При этом ожидается значительный подъём воды в Неве. Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке».

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