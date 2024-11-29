Петербург остается в плюсе: подробный прогноз погоды на выходные

На стыке сезонов погода в Петербурге сохранит циклонические черты — стараниями атмосферного вихря, выходящего в акваторию Норвежского моря, и его атмосферных фронтов, она по-прежнему останется облачной и аномально тёплой, с небольшими дождями, по области местами с мокрым снегом. А из неблагоприятных явлений отметим только порывистый ветер, который будет довольно сильным на побережье Финского залива и ещё более сильным в его акватории, что может спровоцировать нагонный эффект и вызвать подъём уровня воды в Неве. Об этом 29 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.