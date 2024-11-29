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Город Общество Петербург остается в плюсе: подробный прогноз погоды на выходные

Петербург остается в плюсе: подробный прогноз погоды на выходные

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На стыке сезонов погода в Петербурге сохранит циклонические черты — стараниями атмосферного вихря, выходящего в акваторию Норвежского моря, и его атмосферных фронтов, она по-прежнему останется облачной и аномально тёплой, с небольшими дождями, по области местами с мокрым снегом. А из неблагоприятных явлений отметим только порывистый ветер, который будет довольно сильным на побережье Финского залива и ещё более сильным в его акватории, что может спровоцировать нагонный эффект и вызвать подъём уровня воды в Неве. Об этом 29 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, в городе облачно, местами небольшой дождь. Днём +3…+5 °С. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно, небольшие дожди. Ночью +2…+4 °С, днём +4…+6 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно, небольшие дожди. Ночью +4…+6 °С, днём +5…+7 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник по территории региона пройдёт холодный атмосферный фронт. Он отметится кратковременными дождями, преимущественно в ночные часы, и начнёт понижать температуру — если ночью в Санкт-Петербурге ещё +4…+6 °С, то к вечеру уже не выше +1…+3 °С.

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