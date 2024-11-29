Выходные нас взбодрят. В Петербурге ожидается подъём Невы, а потом погода резко изменится

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Застой в погоде на этой неделе, когда температура почти не меняется и превышает норму на 5-6 градусов, и почти нет осадков и ветра, конечно, расслабляет. Но предстоящие выходные дни, попадающие на смену сезонов, нас взбодрят. Циклон, который завтра днём выйдет с запада, принесет не только дожди (а на востоке Ленинградской области со снегом), но и усиление юго-западного ветра. Об этом 29 ноября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Атмосферный фронт подходит к Санкт-Петербургу во второй половине дня, воздух всё ещё очень теплый, поэтому осадки при температуре в +3…+5 гр. пойдут в виде дождя. На востоке области прохладнее, так что там мокрый снег будет наблюдаться», — отмечает Колесов.

Во второй половине дня усилится и юго-западный ветер — до 8-13 м/с. На акватории Финского залива он будет крепче — до 15-20 /с, поэтому 30 ноября ожидается нагон воды с Финского залива к Петербургу. Вечером в субботу 30 ноября уровень в устье Невы достигнет, по прогнозу, одного метра, а в ночь на 1 декабря — полутора метров. Но ветер быстро ослабеет, и в воскресенье уровень воды понизится до одного метра.

Западные ветра принесут дополнительную теплую воздушную массу, и это повысит температуру воздуха у земли. В связи с этим 1 декабря в городе может быть до плюс 5-7 градусов, хотя и с небольшими дождями.

На следующей неделе погода полностью изменится.

«Циклон, смещающийся близко к Санкт-Петербургу, и холодный атмосферный фронт во вторник, 3 декабря, пройдут через Ленинградскую область и принесут к нам похолодание и осадки. Так что, как и ожидалось, с середины следующей недели мы снова попадаем в зимние условия», — предсказывает синоптик.