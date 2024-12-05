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Город «И других остановите». Синоптик Колесов напоминает об опасности, которую создаёт холод

«И других остановите». Синоптик Колесов напоминает об опасности, которую создаёт холод

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5 комментариев
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В Петербурге второй морозный день, и «снова начался тот опасный период, когда образуется лед на водоёмах». Об этом пишет 5 декабря в своем канале главный синоптик города Александр Колесов и показывает фотографии первого льда.

Источник:
Источник:

Лёд пока ещё очень тонкий, «но народ обязательно полезет, особенно дети», отмечает синоптик. Значительного понижения температуры в Петербурге пока не ожидается, поэтому опасность выхода на лёд сохраняется.

«Будьте внимательны, да и других остановите», — просит Колесов.

Напомним, сегодня в Петербурге холоднее нормы, ночью была зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне. Из-за наледи на проводах электрички устраивают «дискотеку».

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Комментарии
5
iigaza
57 минут
Так понимаю, уважаемый синоптик поделился с нами главным научным результатом своей докторской диссертации.
282408812
36 минут
неее... спасать не полезу!
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