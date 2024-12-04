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Политика Подразделение Космических сил США начало работу в Японии

Подразделение Космических сил США начало работу в Японии

1 099
5 комментариев

На авиабазе «Йокота» в западной части префектуры Токио в среду начало работу японское подразделение Космических сил США. Об этом 4 декабря сообщает «Интерфакс».

Глава Космических сил ВС США в Индо-Тихоокеанском командовании бригадный генерал Энтони Масталир в связи с этим заявил, что американские космические силы в Японии станут «узловой точкой для углубления сотрудничества и синхронизации усилий двух стран в сфере нацбезопасности». Россию, Китай и Северную Корею он назвал угрозой стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

Подразделение на авиабазе «Йокота» усилит возможности Японии в наблюдении за космическим пространством и в слежении за пусками ракет. Американские датчики для сбора разведданных и иной информации также установят на японские навигационные спутники.

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Космические силы США Япония
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Комментарии
5
Рострелли
1 час
«Йокота», «Йокота» перейди на Федота,....» — русская поговорка
Гость
2 часа
Япошкам видать мало было Хиросимы с Нагасаки…
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