Подразделение Космических сил США начало работу в Японии

На авиабазе «Йокота» в западной части префектуры Токио в среду начало работу японское подразделение Космических сил США. Об этом 4 декабря сообщает «Интерфакс».

Глава Космических сил ВС США в Индо-Тихоокеанском командовании бригадный генерал Энтони Масталир в связи с этим заявил, что американские космические силы в Японии станут «узловой точкой для углубления сотрудничества и синхронизации усилий двух стран в сфере нацбезопасности». Россию, Китай и Северную Корею он назвал угрозой стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

Подразделение на авиабазе «Йокота» усилит возможности Японии в наблюдении за космическим пространством и в слежении за пусками ракет. Американские датчики для сбора разведданных и иной информации также установят на японские навигационные спутники.