Роскосмос: потенциально опасный астероид войдет в атмосферу Земли над районом Сибири. Уже скоро

Потенциально опасный астероид под названием COWEPC5 войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. Об этом вечером 3 декабря сообщает Роскосмос.

По данным АСПОС ОКП (автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве), небесное тело войдет в земную атмосферу около 19:15 по московскому времени.

Размер астероида варьируется от 0,5 до 2 метров.

По данным ученых Уральского федерального университета (УрФУ), астероид упадет в Якутии — между Олекминском и Ленском около 19:17 по московскому времени. Вход астероида в атмосферу вызовет сильную вспышку в небе, которую можно будет увидеть на расстоянии 700 километров от эпицентра.

По словам профессора МФТИ Александра Родина, при падении небесного тела «последствий для инфраструктуры и людей не будет». Родин отметил, что возможность наблюдать астероид представится, если тот «пройдет вблизи населенных районов».

Ранее сообщалось, что около орбиты Земли во вторник и в среду пролетят два потенциально опасных астероида, однако их размеры несравнимо больше того, который упадет в Сибири.