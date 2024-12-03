К Земле летят астероиды размером с Эмпайр-стейт-билдинг

Около орбиты Земли, по данным NASA, 3 и 4 декабря пролетят два потенциально опасных астероида, которые по размеру сопоставимы с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг (381 м) в Нью-Йорке. Об этом сообщает 3 декабря РИА Новости со ссылкой на Newsweek со ссылкой на данные NASA.