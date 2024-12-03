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Общество К Земле летят астероиды размером с Эмпайр-стейт-билдинг

К Земле летят астероиды размером с Эмпайр-стейт-билдинг

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4 комментария

Около орбиты Земли, по данным NASA, 3 и 4 декабря пролетят два потенциально опасных астероида, которые по размеру сопоставимы с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг (381 м) в Нью-Йорке. Об этом сообщает 3 декабря РИА Новости со ссылкой на Newsweek со ссылкой на данные NASA.

Космические тела имеют размеры 402,3 метра и 387,7 метра, они получили названия 2007 JX2 и 2020 XR. Первое пройдет на расстоянии примерно 5,5 млн км от Земли, второе — чуть более 2 млн км.

Эти входят в категорию опасных. NASA относит в неё космические объекты более 140 метров диаметр и приближающиеся к орбите Земли на расстояние в 7,5 млн км.

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Комментарии
6
Klaustrofobik
12 минут
А у нас орешник и бояра.
Cashmare
14 минут
заголовок обнадежил, содержание огорчило
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