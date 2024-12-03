Нервный смех у Трюдо. Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США

Избранный в ноябре 47-й президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо сделать страну 51-м штатом Америки. Разговор двух политиков прошел в частной резиденции Трампа во Флориде, пишет Fox News со ссылкой на свидетелей беседы.

Такое предложение со стороны Трампа поступило после того, как Трюдо сказал, что обещанные новым главой Белого дома торговые пошлины в размере 25% на все канадские товары могут разрушить экономику Канады. Идея Трампа об объединении стран вызвала нервный смех у Трюдо, делится источник издания.

Пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики Трамп пообещал ввести после своей инаугурации в случае, если страны не решат вопрос с потоком нелегальных мигрантов и наркотрафиком в США.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за создание собственной валюты. «Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены могучего доллара США», — объяснил Трамп.