Хозяйственное слияние. Зачем «Лента» купила «Улыбку радуги»?

Источник: Александр Баранов / «Коммерсантъ»







Ретейлер «Лента» благодаря покупке «Улыбки радуги» рассчитывает повысить эффективность за счет объединения логистики и закупочной мощности, а также намерен увеличить долю на рынке косметики и парфюмерии, где игроком № 1 остается «Магнит». Эксперты говорят об официальном завершении сделки с владельцами «Юлмарта» и об оптимизации управления активами внутри «Севергрупп».

О том, что «Лента» покупает сеть магазинов дрогери «Улыбка радуги», сама компания объявила 2 декабря. Речь идет о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом „Эра“», которому принадлежит 100% управляющего сетью ООО «Дрогери ритейл».

Таким образом, «Лента» станет собственником 1 535 магазинов «Улыбка радуги» с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м, а также трех распределительных центров. Федеральная антимонопольная служба уже дала разрешение на сделку. Она будет профинансирована преимущественно за счет собственных средств «Ленты» до 30 июня 2025 года.

Цена «Улыбки»

Сумма сделки не раскрывается. Продавец в пресс-релизе также не назван. Но речь идет об официальном оформлении сделки, заключенной еще в 2022 году.

«Улыбка радуги» основана в 2001 году в Петербурге Андреем Трубициным. В 2012 году контроль над ретейлером получили совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер, которые незадолго до этого продали свои доли в «Ленте». Супруга Августа Мейера Инна входила в совет директоров кипрской Ulybka Investments Ltd, которое являлось бенефициаром ТД «Эра».

Все трое предпринимателей стали фигурантами дела о мошенничестве из-за исчезновения миллиардов, взятых в кредит для спасения «Юлмарта», которое было возбуждено еще в 2017 году. Август Мейер пробыл в СИЗО более года — с декабря 2021 года по январь 2023-го, Инна Мейер находилась под домашним арестом. Осенью 2024 года суд признал обвиняемых виновными по более мягкой статье и освободил за истечением срока давности. Сообщалось, что до этого Август Мейер смог погасить долг перед Сбербанком на 3 млрд рублей.

Как следует из отчетности «Дрогери ритейл», еще в 2022 году Дмитрий Костыгин и Август Мейер уступили контроль над Ulybka Investments Ltd Наталье Копылковой — бывшему топ-менеджеру одной из компаний основателя «Северстали» Алексея Мордашова. Директором Ulybka Investments Ltd стал еще один экс-топ-менеджер группы Сергей Логунов. Тогда же появилась информация, что «Лента» рассматривает приобретение «Улыбки радуги». К слову, «Севергрупп» Алексея Мордашова также является основным владельцем самой «Ленты».

«По факту сделка уже давно состоялась: Алексей Мордашов владел „Улыбкой радуги“, а его команда ей управляла», — комментирует генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. По его мнению, тот факт, что официальный переход во владение «Ленты» произошел только сейчас, может быть связан с завершением рассмотрения уголовного дела против Костыгина и Мейера. «Возможно, здесь были какие-то обременения», — отмечает эксперт. Вторая вероятная причина — перераспределение активов с целью оптимизации налоговой нагрузки, рассуждает Иван Федяков. Два года назад «Лента» купила принадлежащий Мордашову онлайн-ретейлер «Утконос», напоминает он.

В 2022 году сумму сделки эксперты оценили в 35 млрд рублей (выручка компании за 2021 год 23,2 млрд рублей, умноженная на коэффициент 1,5). В 2023 году выручка «Улыбки радуги» составила 37 млрд рублей (выручка ООО «Дрогери ритейл» плюс присоединенного к нему ООО «Эра Эйч Пи Си Дистрибьюшн», которое специализируется на оптовой торговле), чистая прибыль — примерно 1,3 млрд рублей. Следуя этой логике, стоимость актива на данный момент составляет примерно 55 млрд рублей.

Догнать «Магнит»

В отличие от «Утконоса», бизнес которого прекратил самостоятельное существование после продажи «Ленте», «Улыбка радуги» сохранит автономию. Как сообщили в «Ленте», дрогери-бизнес продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда. Управляющая сетью команда, в том числе генеральный директор Алексей Баулин, руководящий компанией с 2007 года, продолжит развивать «Улыбку радуги».

«"Улыбка радуги» — вторая крупнейшая сеть магазинов формата дрогери в стране», — прокомментировал директор группы «Лента» Владимир Сорокин. По его словам, сделка позволит ретейлеру закрепить позиции в сегменте косметики и бытовой химии и усилить присутствие на российском розничном рынке. Кроме того, компания рассчитывает на снижение затрат на логистику за счет совместной эксплуатации складской и транспортной инфраструктуры. «Мы также видим потенциал синергии по коммерческим условиям на общий ассортимент и кросс-продажам товаров СТМ, которые пользуются особой популярностью у покупателей „Улыбки радуги“», — рассказал Владимир Сорокин.

Сейчас в России крупным игроком на рынке косметики, парфюмерии и средств для ухода является «Магнит косметик» с выручкой 200,7 млрд рублей в 2023 году (без НДС). На конец первого полугодия 2024 года дрогери-сеть ретейлера насчитывала 7 931 точку.

Поглощение других игроков позволяет «Ленте» увеличивать масштабы бизнеса и сокращать отставание от конкурентов. В пресс-релизе о покупке «Улыбки радуги» компания сообщила, что за девять месяцев 2024 года выручка дрогери-сети достигла 29,6 млрд рублей, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка самой «Ленты» за три квартала 2024 года выросла на 58,9% год к году, до 624,5 млрд рублей. Причем источником роста стало не только открытие новых магазинов, но и покупка других игроков. Так, осенью 2023 года компания приобрела уральскую сеть «Монетка» (выручка 177,8 млрд рублей за 2022 год). Сопоставимые продажи «Ленты» увеличились за 9 месяцев 2024 года на 13,2%, тогда как в 2023 году без учета покупки «Монетки» показатель вырос только на 4,6%.

Для сравнения: крупнейший продуктовый ретейлер Х5 за три квартала 2024 года нарастил выручку на 25%, до 2,8 трлн рублей. Сопоставимые продажи увеличились на 14,3%.

Второй по величине игрок, «Магнит», который после слияния с «Дикси» перестал покупать другие сети, в последний раз отчитывался за первое полугодие 2024 года. За этот период выручка ретейлера выросла на 20,3%, до 1,5 трлн рублей, из них формат «дрогери» принес 108,9 млрд рублей. Сопоставимые продажи во всех форматах выросли на 10,7%, только в дрогери — на 10,2%.