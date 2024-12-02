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Бизнес «Лента» закупилась косметикой. Продуктовый ретейлер купил сеть «Улыбка радуги»

«Лента» закупилась косметикой. Продуктовый ретейлер купил сеть «Улыбка радуги»

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13 комментариев

Продуктовый ретейлер «Лента» объявил о покупке 100% голосующих акций АО Торговый дом «Эра», владеющего сетью магазинов дрогери «Улыбка радуги». Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба компании.

Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на сделку. Она будет профинансирована преимущественно за счет собственных средств «Ленты» до 30 июня 2025 года. Сумма сделки не раскрывается. Ранее эксперты оценивали ее в 35 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября, под управлением «Улыбки радуги» находилось 1 535 магазинов с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м, а также три распределительных центра. Розничная выручка за девять месяцев 2024 года составила 29,6 млрд рублей, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Бизнес «Улыбки радуги» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда, сообщили в «Ленте». При этом сделка позволит ретейлеру повысить конкурентоспособность в секторе непродовольственного ретейла и закрепиться на рынке парфюмерно-косметической продукции, размер которого по итогам года может превысить 1 трлн рублей.

«Улыбка радуги» основана в 2001 году в Петербурге Андреем Трубициным. В 2012 году контроль над ретейлером получили совладельцы «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Август Мейер через кипрскую Ulybka Investments Ltd. В 2023 году стало известно, что Дмитрий Костыгин и Август Мейер уступили контроль над «Улыбкой радуги» бывшему топ-менеджеру одной из компаний основателя «Северстали» Алексея Мордашова — Наталье Копылковой.  «Севергрупп» Алексея Мордашова также является основным владельцем «Ленты».

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Комментарии
13
111111111111118
3 часа
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!
Гость
2 часа
Теперь будет "Гримаса радуги", и ценник процентов на 20 уже вырос..
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