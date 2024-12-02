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Спорт Губернатор Самарской области Федорищев подготовил обращение к прокурору о сделках в футболе при его предшественнике

Губернатор Самарской области Федорищев подготовил обращение к прокурору о сделках в футболе при его предшественнике

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6 комментариев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направит в прокуратуру запрос на проверку госфинансирования футбола при экс-губернаторе Дмитрии Азарове и сделок агентской группы Павла Андреева, связанной с «Крыльями Советов». Об этом 2 декабря сообщило РБК.

Федорищев предлагает расследовать нарушения, которые могут подпадать под статьи УК РФ о злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании средств, мошенничестве или растрате. В частности, под проверку попадут решения о финансировании футбола и деятельность члена совета директоров клуба Александра Милеева.

Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии игроков и тренеров, в том числе увеличение оклада главного тренера Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом средств. Агент Павел Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы.

Примером служат сделки с игроками «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов. Губернатор указал на необходимость проверки финансовой деятельности «Крыльев» и предполагаемых коррупционных схем в судейском корпусе, оцениваемых в 500 миллионов рублей.

Подробнее о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» читайте в материале «Фонтанки».

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Футбол Самарская область Злоупотребление должностными полномочиями
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Комментарии
6
282556445
35 минут
Замахнулся на путинскую скрепу, в кресле долго не продержится.
михаил.ру
33 минуты
выйдут на самих себя
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