Губернатор Самарской области Федорищев подготовил обращение к прокурору о сделках в футболе при его предшественнике

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направит в прокуратуру запрос на проверку госфинансирования футбола при экс-губернаторе Дмитрии Азарове и сделок агентской группы Павла Андреева, связанной с «Крыльями Советов». Об этом 2 декабря сообщило РБК.
Федорищев предлагает расследовать нарушения, которые могут подпадать под статьи УК РФ о злоупотреблении полномочиями, нецелевом расходовании средств, мошенничестве или растрате. В частности, под проверку попадут решения о финансировании футбола и деятельность члена совета директоров клуба Александра Милеева.
Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии игроков и тренеров, в том числе увеличение оклада главного тренера Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом средств. Агент Павел Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы.
Примером служат сделки с игроками «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов. Губернатор указал на необходимость проверки финансовой деятельности «Крыльев» и предполагаемых коррупционных схем в судейском корпусе, оцениваемых в 500 миллионов рублей.
Подробнее о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» читайте в материале «Фонтанки».
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