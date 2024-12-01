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Рейтинги "Фонтанки"
Город Грустный ангел с чемоданом исчез со светофора у Московского вокзала

Грустный ангел с чемоданом исчез со светофора у Московского вокзала

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22 комментария

Маленькая скульптура грустного ангела с чемоданом не продержалась и дня на светофоре у Московского вокзала в Петербурге. Как сообщил «Фонтанке» автор фигурки Максим Ракша 1 декабря, уже к вечеру его творение убрали.

Ангела можно было увидеть, переходя пешеходный переход на Невском проспекте у метро «Площадь Восстания» или поворачивая на автомобиле на Лиговский проспект. Как объяснил автор фигурки, ангел грустил, как любой петербуржец, вынужденный хотя бы ненадолго покинуть город.

Предыдущие работы автора так же убирали почти сразу же после размещения на улицах города.

В октябре «Фонтанка» показывала скульптурку маленького ангела в шляпе, которую разместили на фасаде дома № 56 на набережной реки Мойки. Еще одна фигура ангела, делающего селфи, была установлена на остановочном знаке посреди Невского проспекта у базилики Святой Екатерины в 2021 году.

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Комментарии
22
Znatok78
1 час
"Ангелы здесь больше не живут!"
карпатыч
1 час
Россия для грустных
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