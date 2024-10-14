На набережной Мойки заметили ангела в шляпе. Полюбуйтесь скульптурой, пока ее не убрали

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Фигура маленького ангела в шляпе появилась на фасаде дома № 56 на набережной реки Мойки в центре Петербурга. На белую скульптурку на углу здания обратил внимание корреспондент «Фонтанки» в понедельник, 14 октября.

На фотографиях можно заметить, что взгляд ангела устремлен на прохожих. Крылатый человечек будто подглядывает за городской суетой, при этом сам оставаясь в непоколебимом спокойствии и с легкой улыбкой.

Кроме того, на ограждении рядом с ангелом разместилась еще одна маленькая фигурка: металлический человек под зонтом. Он безлик, но повернут к прохожим лицом. А в районе груди у него большая дыра в форме сердца.

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Автором фигур является Владислава Ракша. Она известна петербуржцам как человек, который их мастерит и расставляет по городу. В своих социальных сетях девушка опубликовала видео с сидящим на фасаде ангелом и подписала: «Бдит, чтобы люди были стильные снаружи и внутри».

Ранее девушка поместила ангела, делающего селфи на фоне базилики Святой Екатерины, у остановки «Невский проспект». Однако скульптура простояла там недолго, так как городские власти были против. «В рамках технического обслуживания остановочных знаков с них удаляются посторонние объявления и предметы», — объясняли в городском комитете по транспорту.