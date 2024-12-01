Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 764мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как убили Кирова
Копим на будущее
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город У Московского вокзала появился грустный ангел с чемоданом. Посмотрите на скульптуру, пока ее не убрали

У Московского вокзала появился грустный ангел с чемоданом. Посмотрите на скульптуру, пока ее не убрали

6 155
29 комментариев

На светофоре у Московского вокзала в центре Петербурга появилась скульптура грустного ангела с чемоданом. Как сообщил «Фонтанке» автор фигурки Максим Ракша 1 декабря, ангел грустит, как любой петербуржец, который вынужден хоть ненадолго покинуть свой город. 

1 из 6
Источник:

Скульптуру можно увидеть, переходя пешеходный переход на Невском проспекте у метро «Площадь Восстания» или поворачивая на автомобиле на Лиговский проспект. Насколько долго пробудет фигурка на светофоре, неизвестно. Предыдущие работы автора убирали почти сразу же после размещения на улицах города.   

Как объясняет Максим Ракша, прообразом ангела стала его супруга. «У него есть портретные сходства с ней», — делится автор. 

В октябре «Фонтанка» показывала скульптурку маленького ангела в шляпе, которую разместили на фасаде дома № 56 на набережной реки Мойки. По словам жены Максима, Владиславы Ракши, ангел «бдит, чтобы люди были стильные снаружи и внутри».

Еще одна фигура ангела, делающего селфи, была установлена на остановочном знаке посреди Невского проспекта у базилики Святой Екатерины в 2021 году.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE23
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
alexi
1 час
Не уберут . Не успеют . Сп....т ...
Daster
4 минуты
Классный ангел
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46