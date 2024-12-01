У Московского вокзала появился грустный ангел с чемоданом. Посмотрите на скульптуру, пока ее не убрали

На светофоре у Московского вокзала в центре Петербурга появилась скульптура грустного ангела с чемоданом. Как сообщил «Фонтанке» автор фигурки Максим Ракша 1 декабря, ангел грустит, как любой петербуржец, который вынужден хоть ненадолго покинуть свой город.

1 из 6 Источник: Максим Ракша

Скульптуру можно увидеть, переходя пешеходный переход на Невском проспекте у метро «Площадь Восстания» или поворачивая на автомобиле на Лиговский проспект. Насколько долго пробудет фигурка на светофоре, неизвестно. Предыдущие работы автора убирали почти сразу же после размещения на улицах города.

Как объясняет Максим Ракша, прообразом ангела стала его супруга. «У него есть портретные сходства с ней», — делится автор.

В октябре «Фонтанка» показывала скульптурку маленького ангела в шляпе, которую разместили на фасаде дома № 56 на набережной реки Мойки. По словам жены Максима, Владиславы Ракши, ангел «бдит, чтобы люди были стильные снаружи и внутри».

Еще одна фигура ангела, делающего селфи, была установлена на остановочном знаке посреди Невского проспекта у базилики Святой Екатерины в 2021 году.